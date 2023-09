Cairo | «Inter chiuso con rosso di 85 milioni e quasi si rallegra perché…»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In occasione dell’inaugurazione del Torino Club Parlamento, Urbanoha rilasciato alcune dichiarazioni anche sull’. Di seguito le parole, riportate da SportMediaset, del Presidente granata in conferenza stampa. BILANCIO – Ieri il bilancio fiscale dell’è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione. Proprio su questo argomento si esprime il Presidente del Torino Urbano: «Il calcio di oggi è finito nella morsa di diritti televisivi, fatturati e procuratori. Trent’anni fa vincevano lo scudetto anche Verona e Sampdoria, ma oggi c’è un’altra realtà. Io fatturo 100col Torino e devo vedermela con squadre da 400-500, che ne perdono 100. L’ha appenacon undi 85e ...

Urbano, Presidente del Torino, è intervenuto a margine di un evento inaugurale parlando anche di bilanci del calcio italiano eUrbanonon ci sta e rivendica la posizione di società come il suo Torino in relazione alla gestione di altri club italiani molto più indebitati, ma protetti da un sistema che proprio non ...E per il futuro,si mostra ottimista: 'L'è superiore, poi viene il Milan e il Napoli tornerà. Ma anche il Torino farà bene'. La riproduzione è espressamente riservata

Cairo: 'Inter in rosso e felice... Ho rifiutato 25 milioni per Buongiorno' Calciomercato.com

Cairo: "Inter con qualità superiore, il Milan se la gioca. Tante ... L'Interista

Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto a Palazzo Madama alla presentazione del Torino Club in Parlamento ...All'inaugurazione del Torino Club Parlamento è intervenuto il presidente granata, Urbano Cairo: "È una giornata speciale, sono presidente del Torino da 18 anni ed è davvero una bella soddisfazione ...