Cagliari-Milan | Ranieri | “Il Milan ha grandi campioni Partita fatta da noi”

All'Unipol Domus il Milan vince e convince anche senza i big. La partita finisce 1 - 3, ii rossoneri conquistano così la quinta vittoria in sei ...

- Ilrimonta e vince contro ilper 3 - 1, agguantando momentaneamente l'Inter in cima alla classifica. Sono Okafor, Tomori e Loftus - Cheek, tutti al primo gol stagionale, a ...Tomori ne approfitta,avanti 2 - 1. Ilcerca di aumentare la pressione in avvio di ripresa ma la porta di Sportiello non corre reali pericoli nella prima fase del secondo tempo. Il ...

Insomma, promosso. Ma non solo lui: contro il Cagliari hanno segnato Okafor, Loftus-Cheek e Tomori. Due dei 10 volti nuovi del mercato estivo: "Ora la rosa è lunga, era un obiettivo e il club mi ha ...Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Cagliari-Milan: la vittoria lo soddisfa, anche se vuole altri miglioramenti dalla squadra.