Cagliari-Milan | Adli | “Ho sempre lavorato senza mollare mai”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Cagliari-Milan di Serie A. Ecco le sue parole

Claudio Ranieri , allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza nel post partita di Cagliari-Milan di Serie A. Ecco le sue parole

AGI - Il Milan vince in rimonta in casa del Cagliari nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce ...