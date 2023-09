Cagliari-Milan 1-3 | Pioli | “Partita tatticamente non facile”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo la convincente vittoria per tre a uno contro ilallenato da Ranieri. In Sardegna i rossoneri ottengono tre punti fondamentali per rimanere in scia ai cugini, per gli isolani, invece, da sottolineare le grandi prestazioni di Zito Luvumbo e quella di Nandez (graziato dal Var per un mancato rosso diretto). I ragazzi allenati dagiocano 90 minuti in sostanziale controllo, molto bene Adli.: “Contento per Adli” Il tecnico rossonero ha commentato cosi la gara dei suoi giocatori: “Avevamo cominciato bene la, potevamo essere più concreti passando in vantaggio poi abbiamo preso un gol su rimessa laterale ma siamo stati molto bravi a reagire vincendo meritatamente ...