Cagliari-Milan 1-3 | Loftus-Cheek | “Siamo stati bravi a ritornare in partita”

AGI - Il Milan vince in rimonta in casa del Cagliari nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce ...

4 Radunovic Un tiretto di Okafor non lo spaventa. Sull'innocuo cross basso di Pulisic si spaventa da solo e regala al centravanti posticcio della palla del riscatto, che per lui invece .... La coerenza non è costata cara a Pioli, massimo teorico del turnover. Ilsi è concesso il lusso di vincere, in trasferta, la quinta partita nelle sue prime sei giornate di campionato ...

FINALE Cagliari-Milan 1-3: Okafor, Tomori e Loftus ribaltano i sardi La Gazzetta dello Sport

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska (46’ Oristanio), Dossena, Hatzidiakos ; Zappa (81’ Di Pardo), Makoumbou (83’ Deiola), Sulemana, (67’ Viola), Augello; Petagna (67’ Shomurodov), Luvumbo.A margine della gara fra Cagliari e Milan, Stefano Pioli ha elogiato la prova dei suoi giocatori, che hanno ribaltato il match ...