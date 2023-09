Buoni fruttiferi in prescrizione? Ecco come poterli salvare

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tra gli strumenti di gestione del risparmio postale oltre ai libretti postali, ierogati da Poste Italiane SPA sono tra i prodotti più ricercati e più remunerativi. Ipostali sono prodotti che consentono di tenere al riparo i propri risparmi dal rischio di inflazione. Per questo sempre più italiani decidono di detenere nel proprio portafoglio investimenti ipostali. Con cadenza semestrale vengono accreditati gli interessi maturati sul capitale investito. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che non tutti ipostali emessi da Poste Italiane SPA sono uguali: si differenziano per durata, scadenza e tasso di interesse. Ogni risparmiatore deve prestare massima attenzione alla scadenza ...