Bufera in casa Ferrari | addio a un passo | il pilota è in contatto con il team rivale

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non c’è pace in: ilè in trattativa con il, l’ormai sembra essere veramente a un. Non è stato sicuramente un anno facile in. Nonostante il cambio di gennaio con l’arrivo di Frederic Vasseur come nuovoPrincipal oltreché General Manager della Scuderia al posto dell’uscente Mattia Binotto, i risultati in questa stagione sono stati nuovamente deludenti. Il distacco dalle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez è clamoroso: Carlos Sainz e Charles Leclerc sono rispettivamente 5° e 6° nella classifica piloti dietro anche la Mercedes di Lewis Hamilton e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Un altro anno difficile, in cui non sono mancati gli errori da parte del ...