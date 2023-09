Bronzetti-Baindl oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Luciase la vedrà contro Katerynanel secondo turno del WTA 250 di(Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. La romagnola ritorna in scena dopo i due set tirati impiegati all’esordio per avere la meglio nei confronti della qualificata elvetica Jil Teichmann. Sulla strada per un posto nei quarti di finale c’è l’ostica ucraina, che al primo turno si è imposta in rimonta sulla wild card di casa Yue Yuan. Le due si sono incontrare soltanto una volta in carriera. La sfida andò in scena nel 2021 sul veloce indoor di Courmayeur. In quel caso si trattava di un primo turno e a prevalere in due facili set fu a sorpresa, nonostante il precedente molto negativo, viene data leggermente favorita secondo le quote dei ...

