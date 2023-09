Britney Spears danza con i coltelli | fan in allarme E la madre torna a lavorare | “Fa fatica a pagare le bollette”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Per i familiari diè finita la pacchia. Da quando la popstar è stata liberata dalla conservatorship e ha ripreso a gestire i propri beni, i suoi cari hanno dovuto rimboccarsi le maniche non potendo più contare sul denaro da spillare, in vari modi, alla cantante. Così la sorella Jamie Lynn è scesa in pista nella versione americana di Ballando con le Stelle, mentre lasarebbeta a fare quel che faceva prima dell’ascesa di: la maestra di scuola part-time. “You better work, b*tch”, giusto per parafrasare una hit della stessa. IL COMPLICATO RAPPORTO TRAE FIGLIA – A riportare l’indiscrezione è il DailyMail, secondo cui mamma Lynne avrebbe difficoltà ale. D’altronde la signora ...