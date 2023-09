Franco Agamenone (204) e Alessandro Giannessi (213) sono statiagli ottavi di finale del challenger portoghese di(73.000 di montepremi sulla terra). Agamenone ha perso per 75 63 dal francese Titouan Droguet (170), Giannessi (213) invece è stato ......di(73.000 di montepremi sulla terra). Giannessi ha superato per 76 64 il portoghese Gastao Elias (354), Gigante invece ha prevalso per 63 64 sul connazionale Edoardo Lavagno (235)....

Braga: eliminati Agamenone e Giannessi Tiscali

Pronostici Champions League, Braga-Napoli: le quote del match La Gazzetta dello Sport

Franco Agamenone (204) e Alessandro Giannessi (213) sono stati eliminati agli ottavi di finale del challenger portoghese di Braga (73.000 € di montepremi sulla terra). Agamenone ha perso per 75 63 dal ...Roma, 27 set – "Per Napolitano l'Europa è stata sempre la via maestra, noi oggi idealmente raccogliamo quel testimone presentando una modifica all'articolo 11 che inserisce in Costituzione l'appartene ...