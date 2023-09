Bradisismo | possibile impennata della velocità di sollevamento

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un sisma di magnitudo 4.2 è stato avvertito alle 3:40 in tutti i Campi Flegrei. Tremano anche tutti i comuni limitrofi: Fuorigrotta, Vomero e persino la Zona Ospedaliera. Il terremoto si è prodotto in mare, a pochi km dalla costa di Bagnoli (zona Dazio) a 2.9 km di profondità. Sono diversi giorni che ilIl Blog di Giò.

Un'evacuazione della zona rossa ed eventualmente gialla per il rischioe vulcanico, che ... situate entro 15 - 20 chilometri da unaeruzione . I vulcani principali sono Vesuvio, ...Una eruzione ai Campi Flegrei è uno dei due scenari nellaevoluzione del. Lo scenario più auspicabile è che il sollevamento del suolo si fermi come avvenne alla fine del 1984. A confermare che la situazione preoccupante è il ...

Secondo le parole di Doglioni, ci sono attualmente due possibili scenari per l’evoluzione della situazione. Il miglior scenario sarebbe se la crisi di bradisismo, ossia il movimento dei terreni ...È dal 2005 che il bradisismo, fenomeno sismico che contraddistingue la ... In queste ore, tanti gli scenari che gli esperti stanno profilando sulla possibile evoluzione del fenomeno come, ad esempio, ...