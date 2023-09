Borussia Dortmund | Haller | «Perdere quella Bundesliga peggio del cancro»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le parole di Sebastian, attaccante delsullapersa la scorsa stagione: «del» Sebastian, in un’intervista al De Telegraaf ha parlato della scorsapersa dalall’ultima giornata. Il calciatore, riferendosi agiornata, ha usato toni molto forti. Di seguito le sue parole. «É proprio vero, il titolo dimancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi diin quel momento. Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo fare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di ...

“E’ proprio vero, il titolo di Bundesliga mancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi di cancro in quel momento”. Lo ha detto, ...

Commenta per primo Dopo essere stato messo fuori squadra da Ten Hag e dal Manchester United , la carriera di Jadon Sancho rischia di subire una frenata brusca. Secondo la Bild , il, sua ex squadra, non sarebbe disposta a 'riprendersi' il giocatore. Il motivo sarebbe riconducibile alla vita che il ragazzo conduce al di fuori dal campo. Sancho non riposerebbe a ...Lo ha detto, spiazzando molti appassionati di calcio, l'attaccante del, Sebastien Haller, in un'intervista agli olandesi di Telegraaf: 'Se sei malato non puoi farci niente. Devi ...

Haller ricorda la Bundesliga sfumata: "Aver perso in quel modo mi ha fatto più male che il cancro" - Sportmediaset Sport Mediaset

Al Real serve un'altra punta: piace Moukoko, a gennaio se ne parlerà col Borussia Dortmund Voce Giallo Rossa

Come procede il recupero di Maignan Sarà titolare nel match di sabato pomeriggio contro la Lazio Svelato il piano di Pioli.Dopo essere stato messo fuori squadra da Ten Hag e dal Manchester United, la carriera di Jadon Sancho rischia di subire una frenata brusca. Secondo la Bild, il Borussia Dortmund, sua ex squadra, non s ...