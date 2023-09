Borse europee ancora sotto pressione | Piazza Affari -0 | 3% con nuovo tonfo Mps

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Persistono timori per tassi, immobiliare cinese e prezzo del petrolio. Eurodebole contro il dollaro, petrolio in salita. Spread oltre i 190 punti, si avvicina alla soglia psicologica. Il mercato guarda agli Stati Uniti e teme uno shutdown mentre, in Italia, è attesa la presentazione della Nadef