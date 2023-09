Borsa | Milano apre poco mossa a +0 | 05%

Borsa di Milano oggi 26 settembre 2023 Milano – Borsa di Milano oggi 26 settembre 2023. Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha ...

Borsa : Milano peggiore in Europa con spread e banche - male Bper Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti, ...

Borsa Milano chiude in calo - Ftse Mib - 1% Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti. . 26 settembre 2023

Borsa : Milano ( - 0 - 8%) peggiore in Europa con banche e Btp Non scende la preoccupazione sui mercati per il clima di mantenimento dei tassi elevati per lungo tempo da parte della Bce e di un prossimo possibile ...

Borsa : Milano giù con l'Europa e i tassi - recuperano i Btp Piazza Affari prosegue in calo assieme alle altre Borse europee in una seduta contrassegnata dai timori per una stretta monetaria che sembra doversi ...