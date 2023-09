Borsa | l' Europa viaggia cauta con Milano in evidenza +0 | 4%

avvio debole per le Borse europee. Parigi cede lo 0,05% con il Cac 40 a quota 7.070 punti. Francoforte perde lo 0,2% con il Dax a 15.225 punti. In ...

Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti, ...