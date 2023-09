Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti, ...

avvio debole per le Borse europee. Parigi cede lo 0,05% con il Cac 40 a quota 7.070 punti. Francoforte perde lo 0,2% con il Dax a 15.225 punti. In ...

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street: tutte le Borse europee si muovono attorno o poco sotto la parità (Milano - 0,1%), con Amsterdam che invece sale ...... l'ente che negli Usa si occupa della vigilanza della) secondo la quale Zhao avrebbe operato ... come nella stessacon tante nazioni che chiudono le "porte" agli scambi.

Borsa: l'Europa piatta dopo Wall street, tensione sui bond Tiscali Notizie

Zalando, società tedesca di e-commerce specializzata nella vendita di vestiti e scarpe, ha perso oggi il 2,6 per cento alla borsa di Francoforte, a 21,07 euro, posizionandosi in fondo al DAX 30, ...