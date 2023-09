(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nel corso dei primi cinque mesi del, l’exportdiha raggiunto la cifra impressionante di 2,3 miliardi di euro, segnando una notevole crescita del 9,5%allo stesso periodo dell’anno, quando era di 2,1 miliardi. Questi dati provengono dall’International Trade Centre e sono stati resi noti attraverso il programma “I Love Fruit & Veg From Europe,” un’iniziativa sostenuta da rinomate organizzazioni di produttori come Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia e Terra Orti, con il cofinanziamento della Commissione Europea. L’obiettivo di questo programma è promuovere sia in Italia che all’estero l’acquisto e il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli europei di alta qualità, compresi quelli biologici e con denominazione di ...

... nel 2021 in Tunisia l'di granchio blu ha raggiunto le 7. Se all'inizio'invasione i pescatori tunisini volevano solo ... E questo è stato un vero, ad oggi in Tunisia si contano 48 ...Non si palesa nemmeno il "di assunzioni" che troneggia nel ..."di assunzioni" che troneggia nel titolo di un capitolo'... Draghi ha fatto, Meloni ha incassato in termini di. Anche ...

Boom dell'export Italiano di frutta e verdura nel 2023: +9,5% rispetto all'anno precedente | F-Mag F-Mag