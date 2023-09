“Boom | alla fine ha ceduto” Belve | chi è il prossimo ospite di Francesca Fagnani Bomba in tv

Giorgia l’indiana : addio alla Via della Seta per quella del Cotone. Ma per l’Italia può essere un boomerang L’hanno ribattezzata “Melodi” e durante il G20 di New Delhi è stata la coppia più popolare di Internet in India: Giorgia Meloni e il premier ...

BOOM! Wanda Nara verso Ballando con le Stelle Wanda Nara “E’ da quando sono arrivata in Italia che Milly me lo chiede”, affermava un anno fa Wanda Nara, declinando l’invito. Ma questa volta ...

BOOM! Belen Rodriguez dà buca alla prima di Stasera C’è Cattelan Belen Rodriguez La sua ospitata aveva già acceso più di una curiosità. Eppure, malgrado un annuncio ufficiale, Belen Rodriguez non sarà alla ...

Allarme debito pubblico e recessione. I Btp da record un boomerang Come se non bastassero i problemi legati alla manovra finanziaria, per il governo Meloni è in arrivo una nuova batosta destinata ad incidere in ...

