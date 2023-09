Bonus trasporti da 60 euro | stanziati altri 12 milioni Click day domenica 1° ottobre

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’unico requisito per richiedere ilè avere un reddito non superiore ai 20.000. Bisognerà essere molto veloci a cliccare: a settembre i fondi (erano di meno) sono finiti in un’ora....

Sale a 12 milioni il fondo per il 2023 dedicato al fondo per il Bonus trasporti , confermato nel Cdm di oggi 25 settembre dal governo Meloni. E con ...

Al via dal primo di ottobre Torna, nuovamente, il nuovo clic Day per il Bonus Trasporti . A confermarlo, ieri, nel Consiglio dei Ministri del 25, il ...

È previsto un nuovo contributo di 12 milioni per abbonamenti per il trasporto pubblico. Dalle 8 dell'1 ottobre via alle domande online sul sito del ...

Proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il governo ha quindi deciso di mettere a disposizione il cosiddetto. I soggetti interessati e aventi diritto potranno ...Questa misura la prenderemo all'interno della manovra economica, anche perché ilscade il 31 dicembre e noi siamo consapevoli che questa misura sia importante contro l'inflazione', ha ...

Bonus benzina e trasporti, come funzionano i nuovi incentivi per la mobilità la Repubblica

L’unico requisito per richiedere il bonus è avere un reddito non superiore ai 20.000 euro. Bisognerà essere molto veloci a cliccare: a settembre i fondi (erano di meno) sono finiti in un’ora.Con il Decreto Energia il Consiglio dei ministri ha riconfermato il bonus trasporti anche ad ottobre: quando e come richiederlo.