Bonus energia imprese | nessuna proroga ma anticipo della scadenza per la compensazione

Per l'ufficialità si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto , dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ...

Arriva anche la tolleranza per i versamenti colpiti dalle alluvioni a luglio. Per le criptoattività la sostitutiva slitta al 15 novembre

Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale , che darà il via ai lavori per il decreto attuativo con tutti i dettagli sulla ...