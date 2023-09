Bonucci sull’addio alla Juve | «Volevo finire lì la mia carriera»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Leonardo, ex difensore dellae ora all’Union Berlino, è tornato a parlare a Kicker del suo addio ai bianconeri Leonardo, ex difensore dellae ora all’Union Berlino, è tornato a parlare a Kicker del suo addio ai bianconeri. Le sue dichiarazioni: L’ADDIO– «Lasciare l’Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri. Laera la mia vita, pensavo di giocare lì l’ultimo anno della mia. Ma non voglio parlare diin questo momento.uscire dmia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua, un nuovo stile di vita.questa esperienza e adesso sono concentrato solo su questo»

Leonardo, ex difensore della Juve e ora all'Union Berlino, è tornato a parlare a Kicker del suoai bianconeri Leonardo, ex difensore della Juve e ora all'Union Berlino, è tornato a parlare a Kicker del suoai bianconeri. Le sue dichiarazioni: L'ALLA JUVE ...Commenta per primo A Radio Serie A parla l'ex Juve Stephan Lichtsteiner: 'Mi ricordo ancora come voi quella partita a Oporto: da lì, secondo me, i rapporti sono diventati difficili tra di loro. Poi quando è tornato dal Milan non sembrava tutto a posto. La ...

Lichtsteiner sull'addio di Bonucci alla Juve: "Rapporti diventati difficili dopo Oporto" TUTTO mercato WEB