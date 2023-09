Bonan | «Allegri sta cercando di cambiare faccia alla squadra | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alessandro, giornalista, ha parlato della Juventus di Massimilianoai microfoni di Sky Sport 24 Alessandro, giornalista, ha parlato della Juventus di Massimilianoai microfoni di Sky Sport 24.– «stadi, troppo remissiva l’anno scorso. Ci eravamo abituati a troppe partite in cui la Juve consegnava il pallone agli avversari, mentre quest’anno li va a prendere più avanti e fa più pressione. Mi hanno stupito da questo punto di vista le battute di arresto con il Sassuolo, dove si è fatta 2 gol su 4 da sola e non è stata all’altezza, che contro il Lecce. Ieri ha giocato male, è stata brutta partita, ha tirato pochissimo in ...