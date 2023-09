Bollette | benzina e scuola | il piano del governo da 1 | 3 miliardi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Via libera al decreto energia contro il caro, aiuti per combattere i rincari della, stanziamenti per le borse di studio agli studenti: il Consiglio dei ministri di ieri è durato poco più di un'ora e ha varato un pacchetto di sostegno alle famiglie del valore complessivo di 1,3di euro. Il testo uscito da Palazzo Chigi prevede la proroga e il rafforzamento delle misure contro i costi aumentati di luce e gas; il sostegno ai cittadini con l'estensione della carta “Dedicata a te” per acquistare carburante e il rifinanziamento del bonus per il trasporto pubblico locale. Viene inoltre «scongiurata la chiusura di oltre 50mila piccoli esercizi commerciali» attraverso la procedura del “ravvedimento operoso” per cui gli esercenti che pagano le somme saranno esentati dalla sanzione accessoria della sospensione della ...

Il bonus verrà erogato, secondo le stime, a 1,3 milioni di famiglie. Bonus. Sempre per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro arriva la proroga del bonus luce e gas per i mesi di ...

Dagli 80 euro per il bonus benzina al condono sugli scontrini, dagli sconti in bolletta agli aiuti per gli abbonamenti a bus e metro. Sono alcune delle principali misure del Dl Energia da ...Il governo ha stanziato 1,3 miliardi di euro per aiutare le famiglie contro il caro-energia anche nel quarto trimestre