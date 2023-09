Bollette | atteso aumento per elettricità nel prossimo trimestre

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Un po' di sussulto ci sarà, non sarà come l'anno scorso, ma inevitabilmente quelle oscillazioni che vediamo sul mercato si ribaltono sul, quindi un sussulto, unci sarà". Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, alla vigilia della diffusione dell'aggiornamento delle tariffe delleelettriche per il, nel corso dell'Italian Energy Summit 2023. "Non parliamo di aumenti come quelli dello scorso anno - ha chiarito - ma “inevitabilmente le oscillazioni significative che vediamo sui mercati impatteranno sul”.Nel frattempo, sottolinea il presidente di Arera, “dobbiamo ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico: stiamo vedendo un ...