BMW Serie 5 - Arrivano le 530e e 550e xDrive plug-in hybrid

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La BMW completa la gamma della nuova5 berlina introducendo a listino le varianti-in. Le due motorizzazioni Phev saranno disponibili a partire da novembre ed entro breve tempo saranno pubblicati i listini per il mercato italiano. Batterie da 19,4 kWh. La progettazione dell'ottava generazione della5 ha permesso di integrare al meglio tutti gli elementi dei powertrain elettrificati: per questo, le due berline Phev offrono la stessa capacità di carico (520 litri) delle versioni endotermiche già presenti a listino. Per entrambe le motorizzazioni, la batteria impiegata ha una capacità di 19,4 kWh, ricaricabile in poco più di tre ore con una wallbox da 7,4 kW. Utilizzando una comune presa di corrente casalinga il tempo sale a poco ...