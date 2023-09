(Di mercoledì 27 settembre 2023) La comunità di Bolzano è in allarme a seguito di segnalazioni riguardanti individui sospetti appostatiscuole elementari. Il pericolo riguarda tentativi di adescamento di bambini mediante offerte di dolci e inviti in auto. L'articolo .

Pericolo fuori le scuole elementari di Bolzano dove degli individui appostati aspettano gli studenti fuori gli istituti per provare ad adescarli offrendo dolci e invitandoli in macchina. La ...BOLZANO. Scuole elementari cittadine in allarme per un episodio inquietante di minaccia per la sicurezza dei bambini. La dirigenza scolastica di una scuola elementare di Bolzano ha inviato ai genitori ...

Bimbi adescati fuori da scuola con dolciumi, presidi inviano circolare alle famiglie. Accade in Alto Adige Orizzonte Scuola

Bimbi adescati con dolciumi all’uscita da scuola: è allarme nelle ... La Voce di Bolzano

Pericolo fuori le scuole elementari di Bolzano dove degli individui appostati aspettano gli studenti fuori gli istituti per provare ad adescarli offrendo dolci e invitandoli in macchina. La segnalazio ...BOLZANO. Scuole elementari cittadine in allarme per un episodio inquietante di minaccia per la sicurezza dei bambini. La dirigenza scolastica di una scuola elementare di Bolzano ha inviato ai genitori ...