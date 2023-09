(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il presidente americano Joe della General Motors in Michigan. Trump critica la decisione die annuncia che oggi si recherà anche lui in Michigan per tenere un discorso. L’attenzione dei due candidati verso il Michigan è comprensibile. Il Michigan, insieme a Wisconsin, Pennsylvania e Ohio, è uno

Le ultime disiai picchetti dei lavoratori dell'auto in sciopero. Inizia la battaglia per il Michigan Aerei, Wizz Air:"Rimarremo noi e Ryanair a dominare l'Europa entro 10 anni" di Mara ..., Trump e gli effetti dello sciopero - 'L'immagine di un presidente degli Stati Uniti che siad uno sciopero è abbastanza intensa, ma è un territorio sconosciuto e quindi non sappiamo che ...

Joe Biden si unisce allo sciopero: la prima volta di un presidente Il Manifesto

Il video di Joe Biden che si unisce a un picchetto di operai in ... Il Post

Il presidente americano Joe Biden si unisce allo sciopero dei lavoratori della General Motors in Michigan. Trump critica la decisione di Biden e annuncia che oggi si recherà anche lui in Michigan per ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato nella contea di Wayne, in Michigan, per unirsi agli operai del settore automotive in sciopero. Biden è stato accolto dal presidente del sindacat ...