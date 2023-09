Bergamo Brick City | giochi | eventi | e creazioni con i celebri «mattoncini»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) LA KERMESSE. Alla Cittadella dello Sport il 14 e il 15 ottobre ci aranno 126 espositori. Proposte per adulti e piccini per divertirsi con i Lego. E c’è anche un concorso.

... che ne indicava 3.256, pari a quasi il 4% del totale nazionale), Catania (1.951), Milano (1.807) e(1.634). L'Osservatorio di Cherryanalizza poi il prezzo medio di partenza dell'asta. ...Lo rileva l'ultimo osservatorio quadrimestrale "Cherry" di Cherry Srl, la start up fintech ... pari a quasi il 4% del totale nazionale), Catania (1.951), Milano (1.807) e(1.634). Loading.

Bergamo Brick City: giochi, eventi, e creazioni con i celebri ... L'Eco di Bergamo

Scarica l'Eppen free-press di ottobre! L'Eco di Bergamo

LA KERMESSE. Alla Cittadella dello Sport il 14 e il 15 ottobre ci aranno 126 espositori. Proposte per adulti e piccini per divertirsi con i Lego. E c’è anche un concorso. Un appuntamento che coinvolge ...Alzi la mano chi non ha mai giocato con i LEGO Scommetto nessuno! I famosi mattoncini sono infatti uno dei giochi più amati di sempre da generazioni e generazioni di bambini e adulti di tutto il mond ...