Belve 2023 | in che giorni della settimana va in onda?

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La nuova edizione diandrà inuna volta asu Raidue, il martedì sera, alle 21.20, dal 26 settembre fino al 31 ottobre, per un totale di cinque puntate. Ogni puntata del programma di interviste di Francesca Fagnani dura all’incirca due ore e vede al centro interviste a personaggi famosi, condotte senza peli sulla lingua; gli ospiti confessano segreti e intimità spesso inediti sulla loro vita privata. Novitànuova edizione, uno spazio riservato al comico e imitatore Vincenzo De Lucia che, nel ruolo di un’improbabile cartomante, leggerà i destini degli ospiti; confermate invece le “Eterobasiche”, Valeria De Angelis e Maria Cicolani che, per la prima volta in studio, divertiranno il pubblico con la loro parodia del maschio etero. Il programma, giunto ormai alla nona ...

... che ieri sera ha intervistato Arisa , ha dichiarato recentemente che mai avrebbe potuto partecipare perchè troppo rischioso: 'Quando vai anon ne puoi uscire bene...' A quanto pare però la ...Sta di fatto che, programmi come, hanno visto raddoppiare gli ascolti con la nuova messa in onda. Dal Mercante a L'Eredità: un periodo pieno di impegni Dopo la messa in onda de Il Mercante in ...

Stefano De Martino: Con Belén mi sentivo il re del mondo, poi mi è pesato essere suo marito Fanpage.it

La prima puntata è stata un vero successo. Francesca Fagnani è la solida conduttrice di Belve, il programma di Rai2 che, nella prima puntata, ha raccolto un ottimo 10% di share. Ma non ci si ferma qui ...Fabrizio Corona durante l'intervista a Belve ha parlato del matrimonio con Giacomo Urtis, ed ha messo la parola fine a molte voci.