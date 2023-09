Belen Rodriguez | salta l’ospitata da Cattelan e lui svela tutto | ecco cosa c’è dietro | stoccate in diretta – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 27 settembre 2023)assente a Stasera c’è. La showgirl argentina sarebbe dovuta essere ospite nella prima puntata stagionale, ma qualè andato storto. Are la verità è stato lo stesso padrone di casa, Alessandro, proprio in apertura di programma., Alessandrotutta la verità sulla mancata ospitata Perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.