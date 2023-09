Becky Lynch | “È tutto vero | settimana scorsa a Raw sono stati cambiati i piani”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nellapuntata di Raw abbiamo visto un #1 Contender’s Match valido per l’NXT Women’s Championship difra Natalya e Tegan Nox. Quest’ultima si è aggiudicata in una manciata di minuti la vittoria e sfiderà cosìuna volta che The Man avrà sbrigato la pratica Tiffany Stratton a No Mercy. Ma per Tegan, quest’opportunità è arrivata con unadi ritardo.conferma Infatti se facciamo un passo indietro di una, ad affrontareper il titolo sempre a Raw fu Natalya ma non è così che dovevano andare le cose. Infatti Nattie fu scelta principalmente per darle un premio per il suo recente impegno sopratnella doppia occasione in India. In realtà però The Man aveva già ben chiaro in ...