Beautiful | anticipazioni 28 settembre | Sheila prende una decisione drastica con Finn

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 settembre 2023)28: nella prossima puntata rivedremo Bill e i suoi figli maggiori, ma anchee Mike. La prigionia del giovane non è ancora finita!28: l’agguato atiene banco e lei… Bill, Liam e Wyatt sono a pranzo fuori, ma hanno un confronto su quandoha aggredito Steffy e. Cosa si diranno? A proposito della Carter, è sempre a casa di Li col figlio e Mike: decide di sedare il giovane per non farlo fuggire e parla col complice di cos’altro fare con lui. Appuntamento alle 13:40 su Canale 5!americane: Deacon lascia. Il motivo è ...