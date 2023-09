Beach Volley | ultimo test a Parigi prima dei Mondiali | tre coppie azzurre al via

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’Elite 16 di, che si svolgerà da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre, è l’appuntamento delPro Tourdel mondiale. Sono tre leimpegnate in questo evento, due maschili ed una femminile. La coppia azzurra femminile, composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi, è stata sorteggiata nella Pool B asssieme alle statunitensi e alle australiane. Anche Paolo Nicolai e Samuele Cottafava (una delle duemaschili) sono stati sorteggiati nella Pool B. Se la vedranno contro la coppia svedese e quella olandese. Mentre l’ultima coppia azzurra, Alex Ranghieri e Adrian Carambula, sono stati sorteggiati nella Pool C assieme ai cechi Perusic e Schweiner ed ai padroni di casa francesi Bassereau e Lyneel. SportFace.

Quattro coppie azzurre in semifinale nel Future di Cervia: tre in campo femminile e una tra gli uomini: questo il verdetto della seconda giornata ...

Un Elite 16 per chiudere la stagione dei grandi tornei del Beach volley , per entrare in uno dei templi dello sport Mondiale , il Roland Garros, per ...

I talenti coinvolti nel progetto sono Enrico Ross i, atleta della nazionale di, per lamarathon; Silvana Loconte , fitness influencer e personal trainer, per la Rimini ...

Beach volley all'ombra del nuraghe San Vero Milis La Nuova Sardegna

A San Vero Milis 200 atleti per il torneo di beach volley di Alessia Orro LinkOristano

PARIGI (FRANCIA)- Al via, da giovedì 28 ottobre a Parigi l'ultimo l’ultimo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2023. Prologo al torneo le qualificazioni che sono scattate oggi. Le tre coppie italiane ...Un Elite 16 per chiudere la stagione dei grandi tornei del beach volley, per entrare in uno dei templi dello sport mondiale, il Roland Garros, per dare appuntamento fra dieci mesi al torneo a Cinque C ...