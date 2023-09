Beach Soccer | World Winners Cup | Catania-Falfala Kafr Qassem 6-3

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Splendida vittoria delFC all’esordio nel girone C della prestigiosa “Cup” ad Alghero: il team si è imposto per 6-3 sul. Il brasiliano Datinha è andato a segno nella prima frazione poco dopo il quarto minuto e da quel momento i rossazzurri hanno sempre mantenuto il vantaggio, incrementando il bottino offensivo con la doppietta di Eudin, inframezzata dai due gol di Marinai, e con il sigillo di Gori. Dopo il successo sugli israeliani, in programma il secondo match del raggruppamento, contro Canada BSC. (fonte “Blog Ufficiale del”)

L' Italia ha vinto gli Europei di Beach Soccer battendo la Spagna per 5 - 4 nella finale giocata oggi sulla spiaggia di Alghero. A segno per gli ...

Alghero – Grande la gioia per L’Italia del Beach Soccer ad Alghero. E’ stato uno splendido sabato quello del 24 settembre scorso per la Nazionale ...

Travolley , palestra, nuoto (...) c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per questo, per far conoscere il stile di vacanza attiva da vivere 12 mesi dall'anno, Domina durante l'...Il cielo è azzurro sopra Alghero, anzi 'terzo', come il titolo europeo conquistato dalla Nazionaledi Emiliano Del Duca che, nel remake della finale del 2018, supera 5 - 4 la Spagna. Tra i protagonisti, Samuele Sassari, con l'attaccante savonese capace di ritagliarsi l'ennesima grande ...

Alghero Nella Riviera del Corallo è febbre da Beach Soccer. Un evento che è ritornato in città dopo la prima fortunata esperienza del 2018, e anche questa volta è stato accolto con grande entusiasmo.Viareggio domina nel beach soccer. Dopo aver vinto questa estate un fantastico scudetto in casa con la prima squadra e poi tutto quello che c’era da vincere con la formazione Under 20 (terzo scudetto ...