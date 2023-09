Bayern Monaco | frattura dell’avambraccio sinistro per Gnabry | dovrà essere operato

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tegola per ildi Tuchel. Sergesi èto l’avambracciodurante la sfida di Coppa di Germania contro il Munster. “Serge verràmercoledì e rimarrà assente per diverse settimane”, ha detto l’allenatore in un comunicato rilasciato dal club bavarese.ha dovuto lasciare il campo all’11’ della partita dopo uno scontro con il portiere avversario Johannes Schenk. SportFace.

Primo turno di DFB Pokal per il Bayern Monaco di Tuchel, posticipato di un mese mezzo vista la concomitanza della supercoppa tedesca contro il RB ...

Il Bayern Monaco inizia la sua campagna di DFB-Pokal martedì 26 settembre sera in casa del Preussen Munster , squadra della 3. Liga. I campioni di ...

Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Mathys Tel (2005), attaccante giovanissimo che viaggia su medie...

Le Formazioni ufficiali di Munster e Bayern Monaco , sfida valida per i trentaduesimi di finale di DFB Pokal 2023 / 2024 . Certamente un match ...

L'attaccante delSerge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'avambraccio sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il Munster, squadra di terza ...... primo in classifica, ha pareggiato 2 - 2 con il Mainz nell'ultima giornata e ha dovuto incassare il sorpasso in classifica, all'ultima curva, delche ha vinto così il titolo.

Bayern Monaco, Tuchel: «Contro il Bochum abbiamo fatto un passo in avanti» Calcio News 24

BAYERN MONACO SUL VELLUTO IN COPPA DI GERMANIA: QUATTRO I GOL - Sportmediaset Sport Mediaset

L'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'avambraccio sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il Munster, ...Il Bayern Monaco dovrà far a meno per alcune settimane di Serge Gnabry. L'attaccante tedesco si è infortunato durante il match di Coppa di Germania contro il Munster riportando una frattuta ...