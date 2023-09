Basket | Serie A | gli interessati in Italia sono 16 milioni | crescita del 51% negli ultimi 4 anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gliallaA diin16,4con unadel 51%quattro. Il dato è frutto della wave di giugno 2023, che mette in luce anche un significativo aumento del numero degli appassionati, ovvero delle persone che seguono in maniera regolare o abbastanza regolare le vicende del campionato:6,7, ovvero 2,1in più rispetto al giugno 2021. Laè motivata dalla volontà da parte deglini di riappropriarsi, nel periodo post-pandemico, delle emozioni positive che trasmette ...

La Supercoppa Italiana è andata in archivio con la Virtus Bologna che si è portata a casa il trofeo per la terza volta consecutiva. La squadra di ...

Il programma con le date , gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto ...

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare la stipula dell’accordo con RAI. Che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in ...

Da sabato il Riva toner a calcare i parquet della massima femminile svizzera, lasciate nel 2020. Per la presidentessa Califano, l obiettivo chiaro: Vogliamo continuare a crescere, mettendo in campo la tenacia e la passione che ci contraddistinguono .

