Basket | Serie A | 16 | 4 milioni di interessati | crescita del 51% negli ultimi quattro anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sono 16,4gli italianialla diA di. Secondo la ricerca fatta da ‘Sponsor Value’ si è registrata unadel 51%delle persone interessate alla massima lega italiana. In aumento anche il dato degli appassionati. Rispetto al giugno 2019, si segnala un incremento della percentuale di seguito nella fascia di età tra i 25 e i 44e del pubblico femminile, passato dal 38% al 40% del totale. Lo studio nasce dal data-base della ricerca continuativa Sponsor Value di StageUp e Ipsos considerata l’auditel degli eventi sportivi e degli spettacoli italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini ...

Il programma con le date , gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto ...

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare la stipula dell’accordo con RAI. Che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in ...

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gli interessati alla Serie A di Basket in Italia sono 16,4 ...

In questa occasione, la DCL Edilizia RIMaffronterà la squadra amica di Bracciano, che milita inD. Sarà una partita intensa e appassionante, che metterà alla prova le abilità e la ...Sulle ali dell'entusiasmo la Virtus Imola si avvicina sempre di più all'inizio della stagione diB Nazionale, un campionato totalmente nuovo e con diverse aspettative rispetto a quelle della passata stagione in cui i gialloneri si sono conquistati il titolo di Cenerentola del girone a suon ...

Basket: Serie A, gli interessati in Italia sono 16 milioni, crescita del 51% negli ultimi 4 anni La Sicilia

Basket, Serie A 2023-2024: Pistoia ingaggia Grant Basile in prestito per un mese OA Sport

Per la stagione 2023/2024 sarà questa la nuova casa degli Squali. Un palazzetto che ha profumo di basket, a misura di biancorossi e tifosi e che la serie B ha già “provato” naturalmente in amichevole ...Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gli interessati alla Serie A di basket in Italia sono 16,4 milioni con una crescita del 51% negli ultimi quattro anni ...