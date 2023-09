Basket | qualificazioni Champions League 2023 2024 | Varese la spunta allo scadere contro l’FMP e vola in semifinale

(Di mercoledì 27 settembre 2023)batte73-71 nella sfida valida per i quarti di finale dellealladi. La squadra di Bialaszewski parte meglio e allunga sul +7 sul 16-9, ma spegne la luce nel secondo e nel terzo quarto andando sotto di undici punti sul 60-49 a fine terzo periodo. Negli ultimi dieci minuti le percentuali delcrollano e permettono il rientro di Cauley-Stein e compagni, che riescono all’ultimo possesso con il canestro di Hanlan a centrare il passaggio del turno. McDermott è il top scorer con 17 punti seguito dai 13 di Hanlan e Cauley-Stein, a cui aggiunge 10 rimbalzi e ben 6 stoppate. Fondamentale anche l’apporto di Moretti con 12 punti e un +19 di plus minus. Non bastano ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Il LIVE in DIRETTA di FMP Soccerbet-Varese , sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023 /2024 di basket . ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta FMP Soccerbet - Varese, valida per lealla Champions League 2023/2024 di. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE STREAMING E TV " La ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi - Oradea, valida per lealla Champions League 2023/2024 di. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE STREAMING E TV " La partita ...

Varese da oggi in Turchia in Champions League. Con Belgrado ... Quotidiano Sportivo

BCL - Pallacanestro Varese in direzione Antalya per le qualificazioni Pianetabasket.com

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A, arriva una notizia importante di mercato almeno per i primi turni del massimo campionato italiano di basket maschile. Pistoia Basket 2000 ha ...Nella metropoli cinese di Pechino, la competizione di atletica leggera è entrata in pieno svolgimento ai campionati mondiali, e tra i partecipanti si distingue ...