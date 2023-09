Basket | preliminari Champions League 2023-2024 | Hanlan porta Varese in semifinale | battuto l’FMP all’ultimo tiro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una magia di Oliviermantiene vivo il sogno della Pallacanestrodi partecipare allaball. I lombardi si sono qualificati per ladel torneo preliminare dopo averi serbi delBelgrado proprioper 73-71. Una bellissima rimonta nell’ultimo quarto per la squadra di coach Bialaszewski, che ora affronterà i francesi dello Cholet, vittoriosi per 76-72 sui belgi dell’Anversa. Olivierè sicuramente l’eroe della giornata con il suo canestro della vittoria e i suoi 13 punti a referto. Il miglior marcatore di, però, è stato Sean McDermott con 17 punti, ma imnti sono stati anche i 12 ...