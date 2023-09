Basket | gli italiani che giocheranno all’estero nel 2023-2024 Due gioielli azzurri a Berlino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nelle ultime stagioni alcuni dei migliori giovani della nostra pallacanestro hanno deciso di lasciare il campionato italiano e di cercare maggior fortuna. Uno di questi è sicuramente Gabriele Procida, approdato la passata stagione in Eurolega con la maglia dell’Alba. Questo sarà un anno decisamente importante per l’ala azzurra, che deve effettuare un ulteriore salto di qualità, diventando uno dei giocatori chiave della squadra tedesca, da sempre molto attenta allo sviluppo e alla crescita dei giovani talenti. Anche per questo motivo in Germania non si sono fatti scappare un altro deglipresenti nelle Filippine al Mondiale e si tratta di Matteo Spagnolo. Per il play non si tratta della prima esperienza fuori dall’Italia, visto il suo passato con le giovanili del Real Madrid e poi con altri club in Spagna, ma ...