Basilicata | assessore Latronico | “Grande successo per il bando ‘non Metanizzati' ”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Sunon, ad oggi sono pervenute alla Regionecirca 5mila domande di finanziamento per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, con risorse finanziare prenotate per oltre 30 milioni di euro, pari al 75% della spesa prevista per il 2023. Ad annunciarlo l'all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione, Cosimo. “Si tratta -commenta– di unper questa iniziativa della Regione che aiuterà molte famiglie lucane. In pochi mesi abbiamo messo a punto una misura inedita, una buona pratica mai prima sperimentata, verso la quale in molti avanzavano riserve. La vera transizione energetica italiana passa quindi anche attraverso una best ...