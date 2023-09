Bari | parole illuminate Presentazione del libro  Crescere e aiutare a crescere Diventare adulti nel terzo millennio

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Di seguito il comunicato: Mercoledì 27 settembre, alle 17, nella Sala conferenze “Carlo De Trizio” nel Centro Polifunzionale per gli studenti (ex Palazzo delle Poste) a, si terrà ladelnel” (In. Edit Edizioni) con la psicologa e scrittrice Silvia Ruggiero e l’attrice Paola Martelli. Lasi terrà nell’ambito degli incontri letterari “– Dialoghi con gli autori eaudiolibri”, la rassegna organizzata dal Centro Regionale Audiolibro Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ...