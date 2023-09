(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) - Un percorso didedicato agli, che risponde a domande e bisogni quotidiani e spiega i principi e i temi di base dell'e della finanza. Questo rappresenta 'Tu e l'- Orientarsi per scegliere meglio', il progetto creato dallad'che sarà presentato agiovedì 28 ottobre alle 11.00, presso la sede dellad'in via Cervantes, nel corso di una tavola rotonda che vedrà esperte ed esperti dellacentrale dialogare con rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni. L'evento, aperto al pubblico, è dedicato in particolare alle realtà del Terzo settore, il cui coinvolgimento sarà fondamentale per far sì che Tu e ...

C’è una Banca in Italia dove è più vantaggioso aprire un conto e depositare i propri risparmi, senza preoccuparsi (almeno in parte) dei ripetuti ...

Circola un articolo dal titolo «La Banca d’Italia cita in giudizio Alessia Marcuzzi per le sue dichiarazioni in diretta televisiva». Il contenuto ...

Questo rappresenta 'Tu e l'economia - Orientarsi per scegliere meglio', il progetto creato dallad'che sarà presentato a Napoli giovedì 28 ottobre alle 11.00, presso la sede della...Il Consiglio direttivo della Bce "non ha espresso obiezioni" alla nomina dell'italiano Piero Cipollone - attuale Vice Direttore Generale dellad'- nel Comitato esecutivo dell'Eurotower, proposta dal Consiglio Ue. A Cipollone - si legge in una nota - si riconosce un profilo di "riconosciuta levatura ed esperienza professionale in ...

Banca d'Italia, a Napoli 'Tu e l'economia': educazione finanziaria per adulti Adnkronos

No! La Banca d'Italia non ha citato in giudizio Alessia Marcuzzi. Occhio alla truffa Open

Per questo è utile saperne di più, e proprio per questo il 28 e il 29 settembre arriva a Napoli 'In viaggio con la Banca d’Italia - cultura finanziaria, persone, istituzioni': due giorni di tavole ...Questo rappresenta 'Tu e l’economia - Orientarsi per scegliere meglio', il progetto creato dalla Banca d'Italia che sarà presentato a Napoli giovedì 28 ottobre alle 11.00, presso la sede della Banca d ...