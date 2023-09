Balotelli | “Berardi da rosso contro la Juve | l’avessi fatto io…”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Secondo l'attaccante dell'Adana Demirspor: "Era da, non ho dubbi". Poi sugli arbitri: "A volte giocano a fare i protagonisti, non ti ascoltano quando parli..."

Secondo l'attaccante dell'Adana Demirspor: "Era da rosso, non ho dubbi". Poi sugli arbitri: "A volte giocano a fare i protagonisti, non ti ascoltano quando parli..."