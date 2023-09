Bajrami | «Sassuolo prima squadra che batte l’Inter | siamo felici!»

(Di mercoledì 27 settembre 2023)dopo Inter-terminata sul punteggio di 1-2 su DAZN ha parlato della partita che vale lasconfitta per i nerazzurri VITTORIA A SAN SIRO –ha parlato così dopo Inter-: «felici, abbiamo vinto.lache. C’è ancora da migliorare sempre, continuiamo su questa strada. Sappiamo cheunaforte, bravi palla al piede, questo è il nostro gioco. Mio ruolo? Posso giocare ovunque, anche se preferisco giocare trequartista». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

Commenta per primo Ilsbanca San Siro battendo l' Inter 2 - 1 in rimonta. Alessio Dionisi , tecnico dei neroverdi,...l'anno scorso Berardi aveva queste giocate e cerchiamo di sfruttare'.Non si tratta di un pericolo isolato perché Sommer deve intervenire due volte per deviare altrettante conclusioni di Tojan e. E' la prova che ilapparentemente soffre, ma in realtà ...

Sassuolo, Dionisi: "Pazzesco il gol di Berardi! Cerchiamo di sfruttare Bajrami" Fantacalcio ®

Inter - Sassuolo è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro ...Primo giro a vuoto dell’Inter che viene rimontata e sconfitta da un grande Sassuolo ...