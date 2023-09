Bagnoli-Fuorigrotta | sul sisma il consigliere geologo contro il Comune | “Silenzio assordante | ma qui gente allarmata”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA Napoli Ovest lo sciame sismico non dà tregua, le notti sono sempre più insonni, ma dal“c’è una scarsa informazione”. L’accusa viene da Diego Civitillo, ex presidente della municipalità, oggimunicipale di opposizione. Parla in doppia veste, di amministratore e di tecnico, essendo un. Civitillo rileva “unstraordinario, e questo è grave”, dopo ildi magnitudo 4.2 della scorsa notte. A questo “ha fatto da contraltare la preoccupazione di tantissime persone, da stamattina il mio telefono non si ferma più. Mi chiedevano di dichiarazioni del sindaco, ma non trovavano niente”. Il sindaco Manfredi, in giornata, ha lanciato un messaggio tranquillizzante. “Pure sulla pagina Facebook del ...