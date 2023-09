Avengers | Secret Wars | lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe avere un ruolo più ampio del previsto?

Il mega crossover in arrivo nel 2027 potrebbe rimescolare le carte in tavola e rappresentare una lettera d'addio al mondo Marvel che i fan hanno ...

Con il passare dei giorni,Wars prende sempre più forma... Almeno secondo i rumor del web. Le ultime voci sul nuovo film corale del MCU sembrerebbero infatti indicare un ruolo molto più ampio del previsto per ...... The Kang Dynasty e TheWars . In rete è inoltra trapelata la descrizione della scena post - credits , che getterà le basi per un progetto a lungo vociferato - e non ancora ...

Avengers: Secret Wars, lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe ... Movieplayer

Che ruolo avrà Spider-Man in Avengers: Secret Wars Ecco cosa ... Everyeye Cinema

Continuano a circolare rumor su Avengers: Secret Wars, uno dei prossimi film corali del MCU, e questa volta si tratta del ruolo che avrà lo Spider-Man di Tom Holland nella pellicola.The Marvel star was famously unhappy with his role in the first Avengers film.