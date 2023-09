Aumenta il budget della social card | la carta prepagata per acquistare beni di prima necessità | e al suo interno verrà riconosciuto anche il famoso bonus benzina o carburante Ma non da subito

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non solo peralimentari: laDedicata a te, lache contiene un contributo «una tantum» di 382,50 euro destinato alla spesa, serviràper fare il pieno all’automobile. Lo stabilisce il nuovo Decreto firmato ieri che contiene le misure che riguardano gli interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio. Tra queste il testo incrementa il fondo a disposizione per questo strumento che sarà, indicativamente, di circa 77 euro per ogni. ...