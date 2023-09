ATP Pechino 2023 | Matteo Arnaldi domina Vukic ed accede al tabellone principale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Prosegue l’ottimo momento di, che è riuscito a staccare il biglietto per ilper il torneo ATP 500 di. Un risultato sicuramente importante per il ligure, che ha sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni l’australiano Aleksandar, numero 50 del mondo, in due set con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e un quarto di gioco. Decisamente una prestazione di alto livello per, che si aggiunge ai già presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in un ATP 500 dalla entry list di grande valore. Sono presenti, infatti, quasi tutti i migliori al mondo, con la sola assenza di Novak Djokovic. La testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, ma poi ci sono Daniil Medvedev (2), Holger Rune (3), Stefanos ...