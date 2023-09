Atp Pechino 2023 | Arnaldi centra il main draw | battuto Vukic in due set

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ieri aveva avuto bisogno di quasi tre ore e di annullare tre match point Matteonel suo esordio acontro il colombiano Galan. Oggi è stato invece tutto più facile per il tennista sanremese, che batte nettamentee conquista l’accesso aldel prestigioso ATP 500 di. Pratica sbrigata in 1h e 15? di partita da parte di, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 senza mai perdere il proprio turno di battuta e annullando tutte le cinque palle break concesse al suo avversario odierno n°50 del ranking mondiale. L’azzurro ora attende di conoscere il suo avversario nel tabellone principale: sarà uno tra Carlos Alcaraz, Tomas Etcheverry e un altro giocatore proveniente come lui dalle qualificazioni. SportFace.

Il circuito, dopo il periodo di pausa dovuto alla Coppa Davis, è pronto a tornare in campo in Asia, dove il tennis mancava da quattro anni causa ...

Pechino (Cina) - Il grande tennis sbarca a Pechino . Sarà una settimana spettacolare quella del prossimo Atp 500 in programma in Cina. Presenti tutti ...

Prosegue l’ottimo momento di Matteo Arnaldi , che è riuscito a staccare il biglietto per il tabellone principale per il torneo ATP 500 di Pechino . Un ...

Lorenzo Sonego affronterà Ugo Humbert al primo turno dell'500 di2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Inizia la mini trasferta asiatica di Lorenzo, a caccia di punti importanti dopo essere un po' sceso nuovamente in ...Jannik Sinner affronterà Dan Evans al primo turno dell'500 di2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Circa tre settimane dopo la sconfitta agli US Open per mano di Zverev, il nostro numero uno torna in campo. Lo fa dopo che ...

ATP Pechino 2023: Matteo Arnaldi domina Vukic ed accede al tabellone principale OA Sport

Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni del “China Open” (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si disputa sui campi in cemento di ...L’altoatesino in Cina a tre settimane dalla sconfitta con Zverev agli Us Open e al successivo forfait in azzurro. Debutto contro Evans, obiettivo Atp Finals e ...